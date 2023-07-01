تمديد آجال إيداع الترشيحات لمسابقة نجمة الإعلام إلى غاية 24 أوت 2023

بناء على طلب العديد من الصحافيين الذين لم يتسنى لهم إنهاء أو تسليم أعمالهم في الآجال المُحددة. لمسابقة نجمة الإعلام لـ ” اريد” في طبعتها السادسة عشر. وبعد موافقة لجنة التحكيم، تقرر على تمديد آجال إيداع الأعمال. إلى غاية يوم الخميس 24 أوت 2023 على الساعة الخامسة مساء.

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “اريد”طريقة ترشح مبتكرة. من خلال فتح منصة مخصصة والتي يُمكن من خلالها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطين http://ore.do/media-star-participationو https://mediastar.ooredoo.dz (بشرط ان لا يتجاوز حجم ملف الترشح 80 ميغا اوكتي). ثم ملئ الاستمارة و تحميل الوثائق اللازمة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي (تسجيلات صوتية و الفيديو).

كما يُمكن للمترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني [email protected]

يُمكنهم كذلك إيداع أعمالهم في مختلف مقرات”اريد”المتواجدة في العناوين الآتية:

المقر المركزي: 66، شارع أولاد فايت، الشراقة، الجزائر العاصمة.

منطقة الغرب: المديرية الجهوية لـ”اريد”: تعاونية ابن سينا، تجزئة رقم 137-(Point du Jour) وهران.

منطقة الشرق: المديرية الجهوية لـ”اريد”: المنطقة الصناعية بالماPalma) )، قسنطينة.

فيما يخص المترشحين الذين يشتغلون خارج ولايات الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، فبإمكانهم إيداع أعمالهم على مستوى فضاءات أريد.

تُودع أو تقدّم ملفات الترشح في أجل أقصاه يوم الخميس 24 أوت 2023 على الساعة الخامسة مساء.

يجدر الذكر أن مسابقة “نجمة الإعلام” موجّهة للصحفيين المحترفين من مختلف وسائل الإعلام: الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء. تُكافئ المسابقة أفضل الأعمال الصحفية في الأصناف الآتية:الروبورتاجات؛النقاشات والحوارات؛ التحقيقات الصحفية؛المقالات التحليلية. بالإضافة إلى الافتتاحيات والمُحرّرات؛الأعمال المتعددةالوسائط (الملتيميديا)؛ البرامج الاذاعية؛البرامج التلفزيونية.

يُشترط أن تكون الأعمال المُقدمة قد نُشرت أو بُثّت ما بين12 سبتمبر 2022 و24أوت 2023.