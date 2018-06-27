«تمديد آجال إيداع الرسائل لطلبة الدكتوراه»

يخص الرسائل التي تجاوزت المدة المحددة قانونا بـ 3 سنوات.. الطاهر حجار:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة، بعد أن كانت قد حددت سابقا بـ30 جوان الجاري. وفي تصريح أدلى به للصحافة، على هامش اجتماعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين.

أفاد حجار بأنه تم الاتفاق على تمديد تاريخ إيداع رسائل الدكتوراه المتأخرة في النظامين الكلاسيكي و«أل.أم.دي» إلى أجل غير مسمى، في الوقت الحالي، وذلك لتمكين هؤلاء من الانتهاء من إعداد رسائلهم، وهو الإجراء الذي يأتي استجابة لمطالب النقابة والأسرة الجامعية.

دغير أن حجار ألح في هذا الإطار على ضرورة استغلال هذه الفرصة لانتهاء المعنيين من رسائلهم، ويخص الأمر رسائل الدكتوراه التي تجاوزت عدد السنوات المحددة قانونا 3 سنوات، قابلة للتمديد سنة واحدة أو سنتين، علما أن الوزارة كانت قد حددت سابقا تاريخ الإيداع في 30 جوان الجاري.

وبخصوص هذا اللقاء الثنائي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق باجتماع دوري مخصص لمناقشة مختلف القضايا المستجدة وإعلام الشركاء الاجتماعيين للقطاع بما جّد من قرارات إدارية وبيداغوجية، علاوة على الاطلاع على المشاكل التي يعاني منها القطاع لمعالجتها منذ البداية.

ومن بين النقاط التي تناولها الطرفان، مسألة المجلات العلمية المصنفة ضمن المجلات العلمية المحكمة، والتي تشكل هاجسا يعاني منه الأساتذة المعنيون بمناقشة الرسائل العلمية كالدكتوراه، والتي يشترط فيها نشر البحوث في هذا النوع من المجلات، وهو الشرط نفسه بالنسبة للمعنيين بالترقية لدرجة أستاذ.