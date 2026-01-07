تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات
بقلم أسماء.ع
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اليوم الأربعاء، في بيان لها عن التمديد الاستثنائي. لآجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي.
وجاء في البيان: “تعلن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بصفة استثنائية، عن تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات لشهر يناير فقط، وذلك إلى غاية 31 جانفي 2026″، وهذا عبر البريد الالكتروني [email protected] “.
ويندرج هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى المرافقة والمتابعة التنظيمية لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين، يضيف البيان.
