أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اليوم الأربعاء، في بيان لها عن التمديد الاستثنائي. لآجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي.

وجاء في البيان: “تعلن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بصفة استثنائية، عن تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات لشهر يناير فقط، وذلك إلى غاية 31 جانفي 2026″، وهذا عبر البريد الالكتروني [email protected] “.

ويندرج هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى المرافقة والمتابعة التنظيمية لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين، يضيف البيان.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور