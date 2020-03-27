تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية النقابات إلى غاية 15 أفريل القادم

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية المنظمات النقابية إلى غاية 15 أفريل القادم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أنها تعلم “في إطار سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة، أنه تم تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم والمحددة آجالها قانون بــــ 31 مارس من كل سنة إلى غاية 15 أبريل 2020”.

ودعت الوزارة المنظمات المعنية إلى استعمال الموقع الالكتروني www.mtess.gov.dz ، للحصول على التطبيق المعلوماتي الذي يسمح بــــ “تفعيل إجراء هذه العملية المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم”.