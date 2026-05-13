أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، عن تمديد آجال إيداع طلبات الاستفادة من الدعم العمومي للمشاريع الثقافية المتعلقة بالكتاب لهذه السنة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تمديد آجال إيداع الطلبات سيكون إلى غاية 01 جوان 2026. وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكُتّاب والناشرين لإيداع مشاريعهم والاستفادة من هذا الدعم.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى التسجيل وإيداع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية التالية:

https://e-servicesculture.dz/demande_soutient_livre/

