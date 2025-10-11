أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، عن تمديد آجال إيداع عروض خدمات حجاج الجزائر، الخاصة بالحج لموسم 1447هـ / 2026م.

وأوضح الديوان في غعلان له، أنه “في إطار التحضير لموسم حج 1447هـ / 2026م. يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة. جميع الشركات والمؤسسات المؤهلة قانونا لتقديم الخدمات لفائدة الحجاج الجزائريين، أنه تقرر تمديد أجل إيداع العروض التقنية. والمالية لمدة ثلاثة (03) أيام والمتعلقة بالخدمات المبينة في دفاتر الشروط.

وبخصوص الخدمات المقيدة في دفاتر الشروط فتتمثل في إسكان الحجاج بمكة المكرمة، إسكان الحجاج بالمدينة المنورة. بالإضافة إلى التغذية والإعاشة بمقرات إقامة الحجاج بمكة المكرمة ولأو المدينة المنورة. كذلك النقل المميز (دورة كاملة من وإلى المنافذ، وبين المدن، وبالمشاعر المقدسة). مع تحميل تنزيل ونقل أمتعة الحجاج من وإلى المنافذ وبين المدن، الإشراف الصحي للحجاج، وإيجار مقر مكتب شؤون حجاج الجزائر - المدينة المنورة.

وأشار الديوان الوطني للحج والعمرة أن آخر أجل للإيداع سيكون يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م على الساعة 12:00 ظهرا. حيث يمكن للمعنيين إيداع عروضهم على مستوى القنصلية العامة الجزائرية بجدة.

كما ذكرت مصالح الديوان أن باقي الشروط والمواصفات التقنية والتنظيمية الواردة في الإعلان السابق تبقى سارية المفعول دون أي تعديل. ويمكن للمتعاملين المهتمين الاطلاع وسحب دفاتر الشروط عبر الروابط الرسمية التالية

الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة www.anpa.dz

facebook.com/dzone الصفحة

موقع القنصلية على الخرائط

https://maps.app.goo.gl/FsJqVYgtM76P48PZ6

هذه روابط تحميل دفاتر الشروط

لتحميل دفاتر الشروط الخاصة بالخدمات المعتمدة لهذا الموسم، يرجى الضغط على الروابط التالية:

https://2u.pw/vgg7Is : رابط تحميل دفتر شروط إسكان مكة المكرمة

https://2u.pw/ahttPR : رابط تحميل دفتر شروط إسكان المدينة المنورة

https://2u.pw/ATZ13v : رابط تحميل دفتر شروط التغذية والإعاشة بمقرات إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة

https://2u.pw/sdvIqZ : رابط تحميل دفتر شروط النقل المميز

https://2u.pw/LOsjOR رابط تحميل دفتر شروط – تحميل وتنزيل ونقل أمتعة الحجاج

https://2u.pw/5kr7C0 :رابط تحميل دفتر شروط الإشراف الصحي للحجاج

https://2u.pw/xyGi9q : رابط تحميل دفتر شروط إيجار مقر مكتب شؤون حجاج الجزائر بالمدينة المنورة

