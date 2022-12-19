أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر حسابها على الفيسبوك عن تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه لسنة 2022-2023.

واوضحت الوزارة عبر منشور لها تمديد ٱجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه، إلى غاية الأربعاء 21 ديسمبر 2022 منتصف الليل.

وكانت الوزارة قد حدد تاريخ آجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه لسنة 2022-2023. والموافق لـ 20 ديسمبر 2022. لتأتي من بعدها مرحلة تأكيد الخيارات في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر.

ويكون تاريخ من 26 ديسمبر 2022 إلى 2 جانفي 2023 لمتابعة مطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر الأرضية الرقمية.

أما بخصوص بدارسة الملفات فسيكون بداية من 3 جانفي، ويكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز المسابقة من 4 إلى 6 جانفي 2023. كما حددت الوزارة من 7 إلى 9 جانفي 2023 فترة الطعون.