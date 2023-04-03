تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات وتعويض دافعي غرامة التأخير

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات. حيث قررت مديرية الضرائب تمديد الآجال إلى غاية يوم الأحد 30 أفريل.

كما دعت المديرية الضرائب أصحاب السيارات الذين اقتنوا قسيمة السيارات، اليوم الاثنين، مع احتساب غرامة التأخير التقدم إلى قباضات الضرائب المعنية، مرفقين بوصل الدفع. من أجل استرجاع مبلغ هذه الغرامة.

حماية المستهلك: وفروها

ونشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE منشورا حول إقتناءها. وكتبت المنظمة عبر حسابها على الفيسبوك بخصوص تمديد إقتناء قسيمة السيارات بيوم واحد على إنتهاء الأجال الفانونية “وفروا القسيمات و بعدها ضيقوا على المواطن في الأجال ‼️.”

وتابعت في منشورها انه “وعلى غير العادة تم إضافة يوم واحد فقط على المدة القانونية لاقتناءها.” أما عن وفرة القسيمة عبر قباضة الضرائب أومراكز البريد قالت حماية المستهلك “وحتى قبل إضافة يوم على الاجال، بعض انواع القسيمات كانت ناقصة في نقاط البيع.”

كشفت حماية المستهلك في ذات المنشوران “المشكل ان عدة نقاط بيع لقسيمة السيارات لا تتوفر على كل الأنواع مما يلزم المواطن بإقتناءها بسعر اعلى مما هو مطلوب خوفا من عقوبة مضاعفة. فعوض 1500 يجد نفسه مضطرا لإقتناء قسيمة 2000 دج او ما اكثر ‼️.”

كما أنهت ذات المديرية علم وبصفة إستثنائية لمالكي السيارات السياحية. السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين الذين لم يتمكنوا بعد من إقتناءها.

وستكون قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت 1 أفريل 2023، من الساعة 00 :09 إلى الساعة 14:00. وذلك لتمكينهم من شراءها. يضف بيان المديرية.