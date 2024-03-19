تمديد آجال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية وعملية دفع تكلفة الحج.

وفي بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، فإن تمديد الآجال جاء بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج. حيث سيكون إلى غاية يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على 20سا مساء.

ودعا الديوان الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للأجال المحددة. مشيرا إلى أن مختلف المصالح في الخدمة خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.