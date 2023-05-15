تمديد آجال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج إلى غاية 20 ماي

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج الى غاية 20 ماي.

وأوضح الديوان أن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج سيتم تمديده إلى غاية بوم 20 ماي على الساعة 8 مساءً.

ويدعو الديوان الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في إستكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة اعلاه.

كما أن مختلف المصالح في خدمة الحجاج خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.