تمديد آجال الإستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي لـ30 سبتمبر

أعلنت وزارة العمل، المواطنات والمواطنين المؤمن لهم إجتماعيا الأجراء وغير الأجراء والمتقاعدين وذوي حقوقهم عن تمديد آجال التدابير الاستثنائية للاستفادة من مختلف أداءات وخدمات إلى غاية 30 سبتمبر 2021.

وأوضح بيان للوزارة، إن هذا التمديد يتعلق بالإجراءات التالية:

أولا: بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS: تم الإلغاء المؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية،ومعالجة ملفات العطل المرضية على أساس الوثائق المودعة، والإلغاء المؤقت للمراقبة الإدارية للعطل المرضية” المراقبة بالمنازل”، وتعليق دعوة ضحايا حوادث العمل والشهود لاستكمال إجراءات معالجة ملفات حوادث العمل، ومواصلة تسديد منح العجز وريوع حوادث العمل والأمراض المهنية المنتهية آجالها دون إجراء المراقبة الطبية.

ثانيا: بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS: تم تعليق دعوة المرضى للمراقبة الطبية وتفعيل إجراءات المراقبة الطبية عن بعد، ورفع إجراءات تعليق منح التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهم، وتمديد آجال تقديم الأداءات إلى غاية 30 سبتمبر 2021.

ثالثا: بالنسبة للمتقاعدين وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد CNR: تم تعليق طلب شهادة الحياة أو مختلف الوثائق الإدارية وتحيين ملفاتهم بصفة تلقائية إلى غاية 30 سبتمبر 2021.

وذكر البيان، إن الوزارة، تضع تحت تصرف المواطنين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تمكنهم من الحصول على مختلف الأداءات والخدمات عن بعد وتجنيبهم التنقل لمختلف هياكل الضمان الاجتماعي والمتمثلة في مايلي :

فضاء الهناء للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء www.cnas.dz، وفضاء المتقاعد للصندوق الوطني للتقاعد www.cnr.dz، ومنصة ضمانكم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء https://damancom.casnos.dz.