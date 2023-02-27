أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تمديد آجال الإستفادة من الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية إلى غاية تاريخ 13 مارس 2023.

وكانت وزارة الثقافة، قد أعلنت عن انطلاق عملية الدعم المالي لسنة 2023 ابتداء من يوم 26 جانفي.

ودعت الوزارة، الجمعيات الثقافية والفنية، وطنية أو محلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، إقتراح مشاريع ثقافية وفنية:

تساهم في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما.

نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة، تعنى بجميع شرائح المجتمع.

تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقى، مسرح، سمعي-بصري، رسم……).

الاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل. وتنظيم تظاهرات ثقافية، عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص.

وبالنسبة لشروط التأهيل تتمثل في الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني والمحلي. وتحفيز الجمعيات المختصة في المجال الثقافي والفني.