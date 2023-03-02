تمديد آجال الترشح بمشروع تعزيز التنافسية لتصدير الصناعات الغذائية

أعلنت وزارة الصناعة، عن تمديد باب الترشح للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من مشروع تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في الصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك، في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0 ). والذي أطلقه مركز التجارة الدولية (ITC) بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة وترقية الصادرات.

وحسب بيان للوزارة، تم تمديد طلب الترشح إلى تاريخ 13 مارس 2023، من خلال ملئ استمارة التسجيل المتاحة على الرابط التالي:

https://bit.ly/3KditqD

وذكر بيان الوزارة، أن هذا المشروع سيقوم بتقديم المرافقة التقنية، عن طريق التكوين والتدريب، للمؤسسات المستفيدة التي سيتم اختيارها.

ويأتي ذلك بهدف تحسين قدرتها التنافسية الدولية وتنويع قاعدة صادراتها. لاسيما في المجالات ذات القيمة المضافة على غرار تسير الجودة والتعبئة والتغليف. والإشهاد بالمطابقة، تسويق الصادرات، المطابقة للمعايير المطلوبة من قبل الزبائن.

كما سيسمح بربط المؤسسات بأسواق جديدة وزبائن محتملين جدد في أوروبا، إفريقيا والشرق الأوسط.

وسيتم تمويل هذا المشروع من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) في إطار برنامج الأفتياس2.0. الذي تم إطلاقه في 2021 على مدى خمسة سنوات.

ويأتي ذلك، بهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية. وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي.