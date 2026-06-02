تمديد آجال الترشح في مسابقة “النجمة الصاعدة” إلى غاية 30 جويلية 2026

أعلنت شركة Ooredoo عن تمديد استثنائي لآجال إيداع ملفات الترشح للطبعة الثالثة من مسابقة “النجمة الصاعدة”، إلى غاية يوم 30 جويلية 2026. بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من استكمال أعمالهم والمشاركة في هذه المبادرة الأكاديمية.

وجاء هذا القرار بعد مصادقة لجنة التحكيم واستجابة للطلبات العديدة التي تلقتها الشركة من الطلبة الذين لم يتمكنوا من إنهاء أو إرسال أعمالهم ضمن الآجال المحددة سابقًا.

وتتمحور نسخة هذا العام حول موضوع: “الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام في الجزائر: التحديات والآفاق”، وهو موضوع يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل الانتشار المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولتسهيل عملية المشاركة، خصصت Ooredoo منصة رقمية لاستقبال ملفات الترشح، إلى جانب إمكانية إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة. كما أكدت أن المشاركة مفتوحة للطلبة بصفة فردية، مع السماح لكل مترشح بتقديم عمل واحد فقط. بإحدى اللغات التالية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية أو الإنجليزية.

ودعت الشركة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على القانون الداخلي للمسابقة. وكافة شروط وكيفيات الترشح عبر موقعها الإلكتروني، ضمن ركن “عن Ooredoo” وفرع “النجمة الصاعدة”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور