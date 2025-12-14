تمديد آجال الترشح لانتخابات تجديد مجلس إدارة ديوان حقوق المؤلف

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن تمديد آجال استقبال ملفات الترشح لانتخابات تجديد مجلس الإدارة إلى غاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

وبهذه المناسبة دعا الديوان جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط الترشح من مختلف الفئات الإبداعية من مؤلفين وفنانين. وموسيقيين وغيرهم من الفاعلين في الحقل الثقافي، إلى اغتنام هذه الفُرصة بالمُشاركة بترشيحاتهم لعضوية مجلس الإدارة. إسهاماً منهم في تعزيز الحوكمة الثقافية والدفاع عن الحقوق الجماعية للمُبدعين.

وأوضح الديوان أن انتخابات تجديد مجلس الإدارة، تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة محورية في تجسيد إستراتيجية الديوان. لاسيما فيما تعلق برسم السياسة العامة، وتحديد التوجّهات الكبرى، وتعزيز آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يخدم مصالح الفنانين والمُبدعين على المديَين القريب والبعيد.

وكان الديوان، قد أعلن عن انطلاق عملية استقبال الترشيحات بتاريخ 04 ديسمبر 2025، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستُجرى بصفة رقمية عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، خلال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 2025 على الساعة 09:00 صباحاً إلى غاية 24 ديسمبر 2025 على الساعة 17:00 مساءً، وذلك تحت إشراف محضر قضائي يتولى إعداد المحضر النهائي لنتائج الاقتراع.

وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للديوان: www.onda.dz

المنصة الالكترونية الخاصة بانتخابات تجديد مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

https://onda.dz/vote-system/

وبخصوص شروط الترشح وكيفيات التصويت، فهي متوفرة ضمن الملف المخصص لهذا الغرض، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر المنصة المذكورة أعلاه.

