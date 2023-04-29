تمديد آجال الترشح لمسابقة توظيف 600 أستاذ استشفائي لأسبوع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة آجال الترشح للإلتحاق برتبة أستاذ إستشفائي جامعي باسبوع.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 9 أفريل الماضي عن فتح 600 منصب للإلتحاق برتبة أستاذ استشفائي.

هذا وتفتح المسابقة للمترشحين، الذين يثبتون رتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم “أ” في التخصص المرشح إليه. وثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

ويوضع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب ،مكان عمل المترشح. كما يجب أن يحتوي الملف على نسخة من قرار التعيين والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم ” أ”0. وكذا شهادة يسلمها عميد كلية الطب تثبت شرط الممارسة بصفة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسم “أ”.

وتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعميد لكلية طب وأستاذ باحث إستشفائي جامعي من رتبة أستاذ.

كما تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة حسب الاختصاص، ودرجة الاستحقاق ومنصب التعيين. من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.