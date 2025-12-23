أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن تمديد آجال الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025. وهذا إلى غاية يوم الخميس المقبل, لتمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في هذه الجائزة الوطنية الهامة.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024. والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر المعدل والمتمم. ولاسيما المادتين 12 و13 منه. تنهي وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. عن تمديد آجال الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025”.

وأضاف البيان أن آخر أجل للتسجيل وإيداع الملفات سيكون يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري. على الساعة الثانية زوالا (14سا), وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى التسجيل إلكترونيا عبر الرابط المخصص https://www.mcepe.gov.dz/ind…/ar/meilleur-exportateur-2025, وإرسال التصريح الشرفي المرفق بالإعلان عبر البريد الإلكتروني: [email protected], مذكرة أن الملفات الواردة بعد انقضاء الأجل المحدد لن تؤخذ بعين الاعتبار.