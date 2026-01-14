تمديد آجال التسجيل في مسابقات توظيف الأساتذة استثنائيًا بهذه الولايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صادر بتاريخ 14 جانفي 2026، عن تمديد استثنائي لآجال التسجيل في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025. وذلك لفائدة بعض مديريات التربية التي سجلت عجزًا في عدد المترشحين مقارنةً بعدد المناصب المالية المفتوحة.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في إطار المتابعة المستمرة لسير المسابقات. وحرصًا من الوزارة على ضمان التأطير البيداغوجي اللازم بمختلف المؤسسات التربوية. حيث لوحظ وجود نقص في عدد المترشحين في بعض الولايات وفي بعض المواد.

وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تقرر تمديد آجال التسجيلات ابتداءً من يوم الخميس 15 جانفي إلى غاية 20 جانفي 2026. لفائدة المترشحين الراغبين في الالتحاق برتب: أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول. وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول. وذلك في بعض المواد وبعض الولايات حسب ما هو مبيَّن في الجدول المرفق، مع الإعفاء الاستثنائي من تقديم بطاقة الإقامة.

وأشار البلاغ إلى أن التسجيلات وإيداع الملفات والوثائق المطلوبة تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط:

https://concours.onec.dz

وذلك وفق نفس المراحل والشروط والكيفيات المحددة بموجب المنشور رقم 713 المؤرخ في 11 ديسمبر 2025 وملاحقه. المتعلق بتنظيم المسابقات على أساس الشهادات الخاصة برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في ختام بيانها أن هذا الإجراء استثنائي يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ مترشحي الولاية المعنية. مع التأكيد على أن الأولوية تمنح في جميع الحالات لقاطني هذه الولايات بحسب الجدول المبين أدناه.