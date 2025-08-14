أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الخميس، تمديد آجال التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض في الصحة العمومية.

وبحسب البيان، فقد تم تمديد آجال التسجيل إلى غاية 20 سبتمبر 2025، بدلا من 28 أوت 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء بسبب وجود المؤسسات التربوية في عطلة إلى غاية يوم 7 سبتمبر 2025.

كما يخص التمديد التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي، في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، بعنوان سنة 2025. لفائدة حاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وغير الحاصلين على شهادة البكالوريا. يضيف بيان وزارة الصحة.

للإشارة، تتم التسجيلات عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة عبر الرابط: https://formation.sante.gov.dz/