تمديد آجال المشاركة بمسابقة نجمة الإعلام

أعلنت Ooredoo، عن تمديد آجال إيداع الترشيحات لمسابقة نجمة الإعلام إلى غاية يوم الخميس 29 أوت 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، تتناول هذه الطبعة السابعة عشر من المسابقة، والتي تتزامن هذه السنة مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس Ooredoo في الجزائر، موضوع الساعة وهو: “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجزائر: رهانات وتحديات” الذي يتطابق تمامًا مع الاستراتيجية الرقمية لـ Ooredoo ومع النظام الرقمي في الجزائر.

وخصصت Ooredoo، بهدف رقمنة المسابقة بنسبة 100%، منصة تتيح للصحفيين فرصة لإرسال أعمالهم بطريقة مبتكرة. لذلك، يتوجب عليهم الولوج إلى المنصة عبر الرابط http://ore.do/media-star-participation ثم ملئ الاستمارة وتحميل الوثائق اللازمة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، والعمل الصحفي (تسجيلات صوتية والفيديو).

كما بإمكان المترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني [email protected] أو [email protected]

وذكر البيان، أن مسابقة “نجمة الإعلام” موجّهة للصحفيين المحترفين من مختلف وسائل الإعلام: الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزة. تُكافئ المسابقة أفضل الأعمال في مختلف الأصناف الصحفية.

وستكافئ الجوائز أفضل الأعمال في فئات الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة، والإعلام الالكتروني، والبرامج الاذاعية، والبرامج التلفزيونية.

وسيتحصل الفائزون في الطبعة السابعة عشر لنجمة الإعلام على مكافآت مالية معتبرة، في كل فئة.

وبإمكان الصحفيين الاطلاع على قانون المسابقة وشروط المشاركة على الموقع الالكتروني (www.ooredoo.dz).