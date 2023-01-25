تمديد آجال المناقصة لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد آجال مناقصة تقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج. والأمتعة لحجاج الجزائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444هـ/2023م.

كما كشف مكتب شؤون حجاج الجزائر، لكافة المجموعات والشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وإيجار مقر لمكتب شؤون الحجاج الجزائر بالمدينة المنورة لموسم الحج فقط. عن تمديد آجال العملية إلى غاية يوم 29 جانفي 2023 على الساعة 12.00 منتصف النهار.

كما أوضح الديوان، أنه ينبغي على المتعاملين مقدمي العروض إلى ضرورة إحضار أختامهم عند إيداع العروض بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة. للختم والتوقيع في سجلات العروض.

وسيتنقل الوفد الجزائري إلى الأراضي السعودية قبل نهاية شهر جانفي الجاري من أجل التفاوض حول الفنادق المتوفرة وأسعارها وغيرها من الخدمات الأخرى لفائدة حجاجنا الميامين.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للوكالات السياحية والأسفار صلاح الدين تومي، اليوم الثلاثاء في اتصال مع “النهار أونلاين”، بأن البعثة الجزائرية للحج ستنتقل إلى السعودية يوم الثامن والعشرين من شهر جانفي الجاري، لملاقاة مختلف المتعاملين هناك والتفاوض حول الخدمات المقدمة وأسعارها من أجل تسهيل تنظيم عملية الحج بأحسن التكاليف، خاصة وأن وزير الحج السعودي، في خرجته الإعلامية أمس من الجزائر، أعلن فتح باب التنافسية بين متعاملي بلاده من أجل تقديم أفضل الأسعار لحجاجنا الميامين الذين تستعد السعودية لاستقبالهم في الموسم المقبل، والذين سيزيد عددهم-حسبه- عن المليوني حاج منهم واحد وأربعين ألف وثلاثمائة حاجا جزائريا.