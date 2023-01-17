تمديد آجال المناقصة لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن تمديد أجال مناقصة تقديم خدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج. والأمتعة لحجاج الجزائر بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444هـ/2023م.

وأكشف مكتب شؤون حجاج الجزائر، لكافة المجموعات والشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وإيجار مقر لمكتب شؤون الحجاج الجزائر بالمدينة المنورة لموسم الحج فقط. عن تمديد آجال العملية إلى غاية يوم 26 جانفي 2023 على الساعة 12.00 منتصف النهار.

كما أوضح الديوان، أنه ينبغي على المتعاملين مقدمي العروض إلىة ضرورة إحضار أختامهم عند إيداع العروض بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة. للختم والتوقيع في سجلات العروض.