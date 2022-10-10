تمديد آجال ايداع الأعمال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، أنه تم تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة. في الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى غاية 15 أكتوبر.

للتذكير تنظم طبعة هذه السنة تحت موضوع ستينية الاستقلال :” تحديات الأمس، تحديات اليوم “.

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله. وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية. بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بموضوع الطبعة.