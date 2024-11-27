تمديد آجال تسليم مشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار إلى 30 جوان

من المنتظر أن تنتهي في شهر مارس القادم الآجال التعاقدية لمشروع ربط ولاية باتنة، مرورا بولاية أم البواقي وصولا إلى إقليم ولاية ميلة، ولوجاً للطريق السيار شرق-غرب، عبر محوّل بلديتي تاجنانت، شلغوم العيد،

غير أن معاينة الأشغال التي وقف عليها ولاة ولايات باتنة وأم البواقي وميلة استبعدت تسليم المشروع في آجاله.

ويرجّح أن يتم تسليم المشروع في الـ30 جوان القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات المرتبطة بالمتغيرات، سواء المناخية أو احتياجات مؤسسات الإنجاز بخصوص بعض المواد المهمة في المشروع، والواقعة على عاتق مؤسسة نفطال، كونها المصدر التمويلي الوحيد لمؤسسة الإنجاز وسير الأشغال.

وتتباين مستويات الإنجاز بالولايات الثلاث، في المسار الممتد إجمالا على طول 58 كيلومتراً، ويشمل العديد من المنشآت الفنية.

وتملك بعض البلديات من الولايات الثلاث مداخل تسمح لساكنتها بالولوج لهذا المسار الطريقي السريع المزدوج نحو الطريق السيار شرق غرب.