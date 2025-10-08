تمديد آجال تمليك سكنات “سوسيال” إلى 31 ديسمبر 2026

تقرر تمديد آجال التنازل عن الأملاك العقارية المنجزة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقارية إلى غاية 31 ديسمبر 2026. بسبب ضعف الإقبال المسجل من طرف قاطني هذه السكنات.

ورغم الحوافز التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، المحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وخاصة وضع حيز الاستغلال للحظيرة العقارية إلى غاية 22 أوت 2022. لا يزال حجم التنازل عن الأملاك العقارية ضعيفا. مقارنة بالأهداف التي حددتها السلطات العمومية في هذا المجال، والمتمثلة في السماح للمواطنين بالتمليك الكامل للعقارات التي يشغلونها.

في الواقع، من إجمالي الحظيرة العقارية المقدر بـ 1.371.991 عقاراً. لم يسجل لدى اللجان المختصة سوى 188.224 طلب تنازل ، أي بنسبة 16.34% مقارنة بالأملاك العقارية القابلة للتنازل.

كما تم ملاحظة أن الوضعية المحينة إلى غاية 31 مارس 2025 أسفرت على النتائج التالية: “الحضيرة الإجمالية القابلة للتنازل تقدر بـ 1.371.991 1.316.774 سكن و 55.217 محلا تجاريا.

عدد الملفات المودعة من قبل المستأجرين لدى دواوين الترقية و التسيير العقاري يقدر بـ 224 188 ملف : عدد الملفات موضوع تقييم لدي مصالح املاك الدولة يقدر بـ 142.868 ملف؛ عدد الملفات المقبولة من طرف لجنة التنازل يقدر بـ : 130.308 ملف. عدد الملفات المتنازل عنها من طرف لجنة التنازل يقدر بـ : 70.129 (62.630 سكن و 7.499 محلا تجاريا).

نظراً لتأخر صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أبريل 2025 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان سنة 2018.الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة. من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.فإن النظام المنصوص عليه في هذا المرسوم لم يحقق الأهداف المرجوة.

وبناء على ذلك، يقترح تمديد هذا النظام لمدة سنة، وذلك للسماح للأشخاص المهتمين بتقديم طلباتهم للتنازل للعقارات التي يشغلونها. وبالتالي تحسين معدل التنازل لهذه العقارات.