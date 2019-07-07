تمديد آجال دفع الاشتراكات للعمال غير الأجراء إلى غاية 30 سبتمبر

قرّر الوزير الأول نور الدين بدوي، تمديد آجال دفع اشتراكات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، إلى غاية 30سبتمبر 2019.

وحسب منشور لوزارة العمل :” أعلن زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، من ولاية عين الدفلى، عن قرار الوزير الأول التمديد الاستثنائي لدفع اشتراكات المنخرطين، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)، إلى غاية 30 سبتمبر 2019″.

وتجدر الاشارة ، أنّ وزارة العمل والتشغيل، كانت حددت تاريخ 30 جوان كآخر أجل لدفع اشتراكات المنخرطين في “كاسنوس” .