تمديد آجال دفع تكلفة الحج إلى غاية هذا الموعد

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأربعاء، تمديد آجال دفع تكلفة الحج إلى غاية يوم غد الخميس 09 جوان 2022 على الساعة السادسة (18:00سا) مساء.

ويأتي هذا نظرا لعديد طلبات المواطنين لتمديد آجال دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية.

كما نوه الديوان الوطني للحج والعمرة، أن كل دفاتر الحج التي لم يدفع أصحابها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة.

طالع أيضا: بعد قرار رئيس الجمهورية بخفض تكلفة الحج.. تعويض 673 حاجا

كشف مدير الشبكة ببنك الجزائر أحمد بلبحان، أنه وبعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنخفيض تكلفة الحج بـ 100 ألف دينار تم تعويض 673 حاجا لحد الساعة.

وقال بلبجان خلال نصف يوم مفتوح نظمته إذاعة القرآن الكريم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الثلاثاء. حول الإجراءات الاستثنائية والترتيبات الأخيرة التي تخص الحجاج قبل الإنتقال للبقاع المقدسة لهذا الموسم،

من جهته أبرز مدير الشبكة ببنك الجزائر أحمد بلبحان، أن يوم غد الـ 8 جوان هو آخر أجل لدفع تكاليف الحج. حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة. مشيرا إلى توفير كل الشروط الضرورية واللازمة لاستقبال الحجاج في أحسن الظروف. بحيث تم التعامل استثنائيا مع هذه المرحلة بفتح فروع للبنك الجزائري على مستوى التراب الوطني طيلة أيام الأسبوع. بالإضافة كذلك إلى عطلة نهاية الأسبوع مع إعطاء تعليمات بعدم غلق الفروع حتى خروج آخر حاج من البنك. ما مكننا –يقول محمد بن بحان- ببلوغ عدد 15245 حاج دفعوا تكاليف الحج عبر كامل التراب الوطني في هذه اللحظة.

وثمن مدير الشبك بالبنك الجزائري قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخير والمتمثل في تخفيض تكلفة الحج بـ 100 ألف دج. مشيرا إلى مباشرة استقبال الحجاج الذين دفعوا تكلفة الحج من أجل تعويضهم. حيث تم في هذا الاطار تعويض 673 حاج لحد الآن

من جهته وصف ممثل وزارة الصحة الدكتور كمال قاضي عضو في البعثة الطبية لحجاج الجزائر، خلال مشاركته ضمن برنامج “رحلة مشتاق” لإذاعة القران حج هذا الموسم بالاستثنائي. خاصة بعد التوصيات المقدمة من السلطات السعودية والمتعلقة بإجراءات التلقيح العادية والمضادة لكوفيد 19. حيث تم التشديد على تلقيح الحجاج بلقاح جونسون نظرا لضيق الوقت، أواستكمال التحصين بالجرعات الأساسية الخاصة بلقاحات كوفيد-19 .

طالع ايضا:

بلمهدي: أكثر من 15 ألف حاج مسجل دفعوا تكاليف الحج

كما قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إن قرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء بتخفيض سعر تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة من 15 مليون سنتيم إلى 05 ملايين قرار يشكر عليه.

أشار بلمهدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن تعداد الحجاج المسجلين لحد اليوم والذين دفعوا تكلفة الحج تجاوز الـ 15 ألف حاج. مضيفا في ذات السياق: “نتوقع أن نستكمل الحصة المتبقية والمقدرة بأكثر من 3 ألاف حاج في غضون يومين.

وعن أسباب إرتفاع تكاليف الحج هذه السنة، أشار الوزير بلمهدي، إلى أن المؤسسات السعودية المكلفة بالتنظيم وبالتعاون مع وزارة الحج في العربية السعودية. هي من قررت الزيادات في الخدمات الخاصة بالحج. بما يتماشى مع الإضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية منذ ظهور جائحة كورونا قبل أكثر من عامين. وخاصة أسعار النقل والمواد الغذائية.

كما أشار إلى أن أسعار الخدمات بالأماكن الخاصة بأداء الشعائر والمناسك الخاصة بالحج في كل من منن وعرفات تضاعفت بحوالي خمسة أضعاف. عن تلك الأسعار المعمول بها قبل توقف السعودية عن استقبال الحجاج من غير المقيمين بها العامين الماضيين.

وكشف بلمهدي، أن بعثة الحج تمكنت في هذه الأجواء من الظفر بأفضل العروض من المتعاملين السعوديين. فيما يخص الإقامة بالفنادق بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة. وهي غير بعيدة عن الأماكن الخاصة بإجراء المناسك والشعائر.

وأشار الوزير إلى أن التفاهمات التي تمت وأبرمت مع المتعاملين السعوديين صارت هي السعر المرجعي لعديد البعثات العربية والإسلامية. مضيفا “تكلفة الحج تبقى معقولة قياسا بعدد من الدول العربية والإسلامية والتي تجاوزت سقف الـ120 مليون سنتيم .”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور