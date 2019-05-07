تمديد آجال دفع تكلفة الحج لهذا الموسم إلى 20 ماي

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة،اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال دفع تكلفة الحج لموسم 1440ه/2019م ، حيث سيكون يوم 20 ماي بدل 5 ماي.

وأوضح الديوان في منشور له عبر موقعه الرسمي ،:” ينهي الديوان الوطني للحج و العمرة الى علم كافة المواطنين المعنيين بحج 2019 ، أن آخر أجل لتسديد تكاليف الحج سيكون يوم 20 ماي وكذا ايداع الملف الاداري “.

وأكّد الديوان أنّ أي تأخير عن هذا الأجل يعرض صاحبه للإقصاء في الحج لذا الموسم.

وقد قدرت تكلفة الحج لهذا الموسم ب565 ألف دج، بما فيها قيمة تذكرة السفر ويتم دفعها على مستوى فروع بنك الجزائر المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن، على أن تأخذ الخطوط الجوية الجزائرية نصيبها من التذكرة من البنك مباشرة.