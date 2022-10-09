تم تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنته وزارة الرقمنة والاحصائيات.

وجاء في بيان للديوان نشرته وزارة الرقمنة والاحصائيات، “نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان”. و”حرصا منه على الحصول على معلومات احصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات”. ينهي “الديوان الوطني للاحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 اكتوبر 2022”.

وتجدر الاشارة إلى أن عملية 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر. والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية. والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.

وتكتسي هذه العملية “طابعا استراتيجيا”, حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة, خلال السنوات الأخيرة, لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.

للتذكير فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان. وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للعملية.

وأعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، في بيان لها، إعفاء الأعوان من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG. وجاء في البيان، أنه في إطار التكفل بانشغالات المراقبين وأعوان الإحصاء المعنيون بالعملية السادسة، لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) وكذا منحة البطالة تنهي وزارة الرقمنة والإحصائيات إلى علم هذه الفئة مايلي: ” لا يخضع الأعوان الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، كون قيمة التعويض لا تتعدى 30.000دج .”