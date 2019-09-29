تمديد آجال مطابقة السجلات التجارية إلى 31 ديسمبر.. وعقوبات للتجار المخالفين

قررت الحكومة تمديد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، أنه على التجار مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل نهاية السنة.

وأضاف المصدر، أنه عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعاقب التجار الذين لم يقوموا بإجراء مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية، طبقا لأحكام القانون رقم 04 _08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق لـ 25 أوت 2014 والمتعلق بشروط الأنشطة التجارية.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت سابقا عن تمديد آجال مستخرجات السجل التجاري لفائدة التجار إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.