تمديد آجال مناقشة أطروحات الدكتوراه بالخارج للطلبة غير الأجراء

كشفت وزارة التعليم العالي، أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان 2022 كآخر أجل لمناقشة أطروحات الدكتوراه بالخارج للطلبة غير الأجراء.

وأبلغت الوزارة في بيان لها، الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منح دراسية بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة (2019-2020). وكذا برنامج التعاون الجزائري الفرنسي PROFAS B+ دفعتي (2018-2019 و2019-2020) الذين لم يناقشوا أطروحة الدكتوراه في الآجال القانونية، أنه تم تمدید تواريخ المناقشة المحددة إلى غاية نهاية شهر جوان 2022 لتمكينهم من تدارك التأخر المسجل.

كما تم إعفاء هؤلاء الطلبة من استصدار سندات اقتطاع في حقهم الاسترجاع مبالغ المنحة، بالنظر لعدم مناقشتهم في الآجال المحددة.

أما عملیات توظيف الطلبة المعنيين، فإن الأمر مرتبط بمناصب مالية يتم فتحها سنويا، بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ودعت الوزارة في الأخير، كل الطلبة المعنيين إلى الالتزام بمناقشة أطروحاتهم خلال الآجال المحددة. فيما سيتم البت في قضية التوظيف في الوقت المناسب بالاتصال مع الأطراف المعنية.

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