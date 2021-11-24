تمديد آجال مناقشة أطروحات الدكتوراه بالخارج للطلبة غير الأجراء
كشفت وزارة التعليم العالي، أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان 2022 كآخر أجل لمناقشة أطروحات الدكتوراه بالخارج للطلبة غير الأجراء.
وأبلغت الوزارة في بيان لها، الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منح دراسية بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة (2019-2020). وكذا برنامج التعاون الجزائري الفرنسي PROFAS B+ دفعتي (2018-2019 و2019-2020) الذين لم يناقشوا أطروحة الدكتوراه في الآجال القانونية، أنه تم تمدید تواريخ المناقشة المحددة إلى غاية نهاية شهر جوان 2022 لتمكينهم من تدارك التأخر المسجل.
كما تم إعفاء هؤلاء الطلبة من استصدار سندات اقتطاع في حقهم الاسترجاع مبالغ المنحة، بالنظر لعدم مناقشتهم في الآجال المحددة.
أما عملیات توظيف الطلبة المعنيين، فإن الأمر مرتبط بمناصب مالية يتم فتحها سنويا، بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ودعت الوزارة في الأخير، كل الطلبة المعنيين إلى الالتزام بمناقشة أطروحاتهم خلال الآجال المحددة. فيما سيتم البت في قضية التوظيف في الوقت المناسب بالاتصال مع الأطراف المعنية.
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ستشرع الجامعات في استقبال ملفات مسابقة “الدكتوراه“، نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث يتعين على الطلبة المتحصلين على “ماستر” الترشح. وذلك من أجل المشاركة في مسابقة سيتم تنظيمها بداية السنة المقبلة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه سيتم التقليص من عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية. وهذا بسبب وجود العديد من طلبة “الدكتوراه” الذين لم يتمكنوا من مناقشة رسائلهم العلمية.
هذا وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الشروط الواجب اتباعها أثناء سير امتحانات مسابقة “الدكتوراه”.
وحسب ماتضمنته التعليمات، فإنه يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان، مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الامتحان. ومباشرة بعد الانتهاء من الامتحان، يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح بعد الامتحان. ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.
وتتمحور الامتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في ”الماستر”. ويرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناءً على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية.
وفي حالة تنازل مترشح أو أكثر يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية. كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.
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