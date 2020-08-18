تمديد أجال إستكمال عمليات التوظيف والترقية إلى غاية 31 أكتوبر القادم

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمديد أجال إستكمال عمليات التوظيف والترقية عبر المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

وجاء هذا القرار في تعليمة من ذات المديرية تحوز النهار اونلاين على نسخة منها أنه وبصفة إستثنائية عدم التقيد بالآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيدي رقم12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

وكذلك تلك المحدد في القرار المؤرخ 07 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات توظيف اعوان الوظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان.

ووفق لتعليمة الوزير الأوّل رقم 90 المؤرخة في 14مارس 2020 المتعلقة بتدابير الوقائية من إنتشار وباء كوفيد19.

لا سيما منها المتعلقة بتعليق الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية مع مراعاة لمبدأ سنوية مخططات تسيير الموارد البشرية

وتفاديا لتداخل عمليات التوظيف والترقية للسنتين الماليتين 2019 و2020.

بهذا تنهي التعليمة علم إلى كافة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية انه تقرر تمديد أجال إستكمال عمليات التوظيف والترقية عبر المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية إستكمالها في هذه الآجال المحدد وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2020 كأقصى حد.