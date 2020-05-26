تمديد أجال إيداع التصريحات الجبائية للمهن الحرة والشركات

اتخذت المديرية العامة للضرائب اجراءات خاصة من أجل دعم المؤسسات تنفيذا للبرنامج الوطني لمكافحة انتشار و تفشي فيروس كرونا.

وفي إطا ر مواصلة اتخاذ برامج التيسير التي اتخذتها السلطات العمومية لتقديم الدعم للمؤسسات التي تضررت نشاطاتها الإقتصادية بسبب فيروس كورونا ، تم تأجيل إيداع التصريحات الجبائية ، أين تم تأجيل التصريح الشهري g50 لشهر فيفري ومارس وأفريل و ماي إلى غاية 21 جوان.

أما المكلفين بالضريبة على مستوى المؤسسات الكبيرة فيواصلين إيداع التصريحات ودفع الحقوق المتعلقة بالضرائب الكترونيا.

كما تم تمديد أجال التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي والخاص بأجر الفصل الأول من سنة 2020، و التي تم تمديدها هي كذلك إلى غاية 21 جوان المقبل.

كما تم تمديد أجل دفع التسبيق على الحساب الأول للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على الأرباح للشركات،كما تم تمديد أجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان.

وحسب بيان المديرية العامة للضرائب فإن المكلفين بالضريبة يقومون باكتتاب التصريحات وتسديد الحقوق المترتبة عن ذلك قبل الأجال المذكورة سابقا، من خلال التقرب من المصالح الجبائية للتكفل بانشغالاتهم