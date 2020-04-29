تمديد أجال شراء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جوان المقبل
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غادر اليوم مريضان مصابان بوباء الكورونا، مستشفى يوسف دمرجي بتيارت، بعد تماثلهما للشفاء.
وكان المريضان قد وضعا في الحجر الصحي منذ 14 يوما، وخضعا منذ ذلك…
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تمكنت أعوان الرقابة لمديرية التجارة بتيارت من حجز مواد غذائية وأخرى لتحضير الحلويات منتهية الصلاحية.
ويتعلق الأمر بكل من المواد المخصصة لتحضير وتزيين الحلويات، بالإضافة إلى…
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وضعت سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، ثلاثة توائم بصحة جيدة مؤخرا بإحدى العيادات الخاصة في غليزان.
وتنحدر السيدة من بلدية زمورة، وكانت ولادتها طبيعية ويعد…
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