تمديد أجال مطابقة البنايات وفق قانون 15/08 لمدة 3 سنوات إضافية

قررت الحكومة تمديد أجال مطابقة البنايات حسب قانون 15/08 لثلاث سنوات إضافية.

وحسب المراسلة التي بعثت بها مديرية التعمير و الهندسة المعمارية على مستوى وزارة السكن لمديريات التعمير الولائية تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منها، فإن هذا القرار جاء في إطار القانون 14/19 و الذي تضمنه قانون المالية سنة 2020.

وسيتم تمديد أجال مطابقة البنايات لمدة ثلاثة سنوات إضافية بداية من الثالث من شهر أوت 2019، وفق ماهو منصوص عليه في المواد القانونية المنصوص عليها في القانون 15 08.

وسيتم تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع المصالح المحلية بالإضافة إلى اللجان المنصبة على مستوى الدوائر من أجل الفصل في الملفات المودعة على المستوى المحلي.