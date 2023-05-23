قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تمديد أجل استلام العروض المتعلقة بعملية اقتناء 10 طائرات عن طريق الإيجار المالي الى غاية 29 ماي, حسبما اكده اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للشركة, أمين أندلسي.

ويشير اشعار تمديد الآجال الصادر اليوم الثلاثاء في الصحافة الوطنية, ان “المؤسسة العمومية الاقتصادية/شركة ذات اسهم الخطوط الجوية الجزائرية, تعلم المكتتبين المعنيين بالاستشارة الدولية رقم 01/AH/DG/2023 ,المتعلقة بالإيجار المالي العملياتي لأسطول قد يصل الى 10 طائرات, بان اخر اجل لاستلام العروض المحدد بشكل اولي في 22 مايو 2023, قد تم تمديده الى غاية 29 مايو 2023 قبل الساعة 12:00 (التوقيت المحلي)”.

وتهدف هذه الاستشارة الدولية الى الإيجار المالي العملياتي لستة طائرات من الحجم الكبير (أربعة طائرات من نوع A330-200/300GE و طائرتين اثنتين من نوع A330-900), فضلا عن اربع طائرات متوسطة الحجم من طراز (طائرتين B737-800 و طارئتين من نوع B737-9Max).

وعلاوة على اقتناء 10 طائرات عبر التأجير فان الخطوط الجوية الجزائرية قد اطلقت كذلك صفقة لاقتناء 15 طائرة و التي عاد المنح المؤقت لها لمصنعي الطائرات بوينغ و ايرباص, اما صفقة الطائرات متوسطة الحجم (8 طائرات) فقد عادت الى الشركة الامريكية بوينغ, فيما ظفرت الشركة الاوروبية ايرباص بصفقة طائرات الحجم الكبير (7 طائرات).

في هذا الصدد سبق للخطوط الجوية الجزائرية ان وقعت يوم الاربعاء المنصرم على عقد مع مصنع الطائرات الامريكي بوينغ لاقتناء هذه الطائرات ال8 ذات الحجم المتوسط و التي ستكون أولى عمليات تسليمها في سنة 2027.

واوضحت الخطوط الجوية الجزائرية ان العقد مع ايرباص لاقتناء 7 طائرات اخرى سيوقع “قريبا”.

للتذكير ان اقتناء الطائرات ال15 من قبل الخطوط الجوية الجزائرية قد تم تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي رخص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى في 8 ماي 2022, باقتناء 15 طائرة من اجل فتح خطوط جديدة سيما نحو البلدان الافريقية و الاسيوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.