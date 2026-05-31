تمديد أجل اقتناء قسيمة السيارات إلى هذا التاريخ

أصدرت المديرية العامة للضرائب، بيانًا صحفيًا، أعلنت فيه تمديد الأجل القانوني لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2026، إلى غاية الـ10 جوان الداخل.

ودعت المديرية، في بيانها، مالكي السيارات السياحية، النفعية وسيارات نقل المسافرين إلى الإسراع لاقتناء هذه القسيمة دون تأخير.

وذلك عبر قباضات الضرائب أو مكاتب البريد، أو عبر الإنترنت من خلال المنصة الرقمية “قسيمتك”. وهذا باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية.

وذكّرت مديرية الضرائب، في هذا السياق، بأنه عند انقضاء الأجل القانوني المحدد، أي بعد يوم الأربعاء الـ10 جوان 2026، ستُطبق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع. والمتمثلة في زيادة قدرها 50 بالمائة في حالة الاقتناء التلقائي للقسيمة بعد فوات الأوان. وترتفع هذه الزيادة إلى 100 بالمائة في حال معاينة المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين.