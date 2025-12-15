أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، عن تمديد أجل تسديد القسط الأخير من الضريبة الجزافية الوحيدة، الذي كان مقرراً في الأصل يوم 15 ديسمبر 2025، ليصبح حتى 18 ديسمبر 2025، بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين للمراكز الجوارية للضرائب ومفتشيات الضرائب.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية في أفضل الظروف، وضمان سلاسة العمليات المتعلقة بتحصيل الضرائب.