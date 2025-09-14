تمديد أوقات التدريس إلى العاشرة ليلا بهذه الجامعات

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بزيارة كلية الحقوق، وكلية العلوم الإسلامية، لجامعة الجزائر1 أين طالب باستحداث مسار التكوين في تخصص قانون دولي. حقوق إنسان، باللغة الإنجليزية كلغة تدريس، مع اعتماد حساب الحجم الساعي لكل سداسي.

كما أمر الوزير تمديد أوقات التدريس والنشاطات البيداغوجية، المقاولاتية إلى الساعة العاشرة ليلاً، والرقمنة الفورية للرصيد الوثائقي للمكتبة. إضافة إلى تحسين الحياة داخل الحرم الجامعي،

وطلب الوزير باستكمال كامل الترتيبات لاستقبال طلبة العلوم الإسلامية في أحسن الظروف. مع تحسين البيئة التعليمية داخل المؤسسة من خلال تعزيز الرقمنة.