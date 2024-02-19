تمديد أوقات العمل.. هذا برنامج وسائل النقل خلال شهر رمضان

سطرت المصالح الولائية لولاية الجزائر ممثلة في مديرية النقل. برنامجا خاصا لعمل وسائل النقل وتنقل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وحسبما أفادت به مصادر مسؤولة بمديرية النقل في تصريح “للنهار أونلاين”. فإن عمل الميترو سيكون من 7 صباحا إلى غاية 1.30 بعد منتصف الليل.

أما الترامواي إنطلاقا من محطة الرويسو باتجاه درقانة سيكون بداية من الساعة 6.30 صباحا إلى غاية منتصف الليل ويتوقف وقت الإفطار لمدة 30 دقيقة. ومن درقانة اتجاه رويسو سيكون بداية من الساعة 6.30 صباحا إلى غاية 22.50د.

في حين المصعد الهوائي باب الواد ومن يوم السبت إلى الخميس من 7 صباحا إلى 18 سا مساء ومن التاسعة ليلا إلى منتصف الليل. ويوم الجمعة من 14.30سا إلى 18.00 ومن 21.00 إلى منتصف الليل.

المصعد الهوائي مقام الشهيد الإنطلاقة من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ومن التاسعة ليلا إلى الواحدة صباحا. والمصعد الهوائي لقصر الثقافة مابين الثامنة صباحا والسادسة مساء. خلال أيام العمل “لا يعمل يوم الجمعة وأيام العطلة”.

أما مؤسسة “إيتوزا” فيتضمن البرنامج قسمين، خلال “النهار” يتم عبر 124 خط نقل بواسطة 252 حافلة من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء. مع ضمان الوتيرة مابين 20 د و40 د من السبت إلى الخميس. ويوم السبت يتم إستغلال هذه الخطوط بواسطة 176 حافلة ويوم الجمعة 123 حافلة.

أما القسم 2 يتضمن فترة المساء بعد الإفطار، ويخص 56 خطا بواسطة 72 حافلة من الثامنة بعد الإفطار إلى الثانية بعد منتصف الليل طيلة أيام الشهر الفضيل. مع ضمان التغطية بين أهم النقاط والخطوط التي تشهد توافد كبير للمواطنين كبن عكنون، ساحة أول ماي، ساحة أودان، والصابلات.. إلخ. وضمان الربط بين أنماط النقل الأخرى كالمتؤرو والترامواي والسكك الحديدية.

وأضافت ذات المصادر، أن القطاع الخاص للنقل العمومي للأشخاص. يتضمن نفس البرنامج ونفس التوقيت لمختلف الخطوط المستغلة من طرفهم.