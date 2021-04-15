تمديد إجراءات الحجر الصحي في 9 ولايات مدة 15 يوما

قررت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 15 يوم وهذا عبر 9 ولايات.

وسيكون تطبيق الحجر بداية من الساعة 23:00 ليلا إلى الساعة 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، وهران.

وستطبق تدابير هذا الحجر ابتداء من يوم غد الجمعة 16 أفريل 2021.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو أكثر، أو مكانًا، أو حيا.

ودعت الحكومة المواطنين لمواصلة جهود التعبئة للحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا في بلادنا.

وكذا الاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الـموصى بها، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة الإجباري.

وكذا غسل اليدين باستمرار للحيلولة دون انتعاش هذا الوباء من جديد.