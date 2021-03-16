قررت الوزارة الاولى اليوم الثلاثاء تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوما عبر 16 ولاية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فقد تطبيق قرار التمديد من الساعة 22h00 مساءً إلى غاية الساعة 05h00 من صباح اليوم الـموالي.

وأضاف البيان أن تدابير هذا الحجر ستطبق ابتداء من يوم الأربعاء 17 مارس 2021 .

والولايات المعنية هي كل من: أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتقرت.

كما إستثنى القرار 42 ولاية وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

بالإضافة إلى مستغانم، الـمسيلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى.

وأيضا ولاية النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والمنيعة.