اعلنت مصالح الوزارة الأولى في بيان لها مساءاليوم الأحد تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 21 يوما عبر 14 ولاية. وذلك بداية من يوم الإثنين

واوضح بيان ذات المصالح ان الحجر الجزئي المنزلي سيكون ساري المفعول بداية من منتصف الليل الى غاية 4.00 صباحا

والولايات المعنية بالحجر هي كل من باتنة، بجاية، بليدة، تبسة، تيزي وزو، العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، الأغواط، قسنطينة، مسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس.