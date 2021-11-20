تمديد إجراء تخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية نهاية السنة
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيديا يحدد كيفيــات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص المتضررين من جائحة كوفيد-19 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وفق ذات المرسوم رقم 21-446 المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض. والتي تم منحها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص. وذلك للمتضررين من جائحة كوفيد-19 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وبموجب هذا المرسوم الجديد، تم تمديد سريان التدابير المقررة في أوت 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
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تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة لإقتناء أو بناء السكنات في ولايات الجنوب والهضاب العليا
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 44 الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 08 جوان.
وينص قانون المالية التكميلي لهذه السنة بالترخيص للخزينة العمومية على التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض التي منحتها البنوك والمصارف المالية. وهذا بنسبة من هامش الربح فيما يخص العمليات البنكية التي تدخل في إطار الصيرفة الإسلامية.
وذلك وفق ما رخص به بنك الجزائر بغرض إقتناء سكن جماعي أوبناء سكن ريفي أوسكن فردي منجز في شكل مجمع.
وبهذا الخصوص، أضاف قانون المالية التكميلي 2021 انه وللإستفادة من هذا الإمتياز .والذي من المنتظر المساهمة في تخفيض أسعار السكنات التي يتم اقتناؤها بالطرق المذكورة.
كما يشترط قانون المالية التكميلي، أن يتّم اقتناء أوبناء السكن في مناطق محّددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا.
حيث تم تحديد 3 % بالـنسبة لـلاستثمارات المنجــزة في مــنــاطــق الهضاب العليا ومناطق الجنوب: و2 % بالنسبة لــلاستـثمــارات المنجزة في الــولايات الأخرى.
في حين تم تحديد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بــ 5 سنوات، على الأكثر. كما حددت مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بـ 5 سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تــفوق مدتها 7 ســنوات. وبــ 3 سنوات
بالنسبة للقروض والعـقـود التي تساوي مــدتها 7 سنوات أو تقل عنها.
وللاستفادة من هذا التخفيض، يشترط على المستفيد أن يتجاوز مدخولهم مبلغ محدد من خلال الرجوع إلى الأجر الوطني الأذنى المضمون. وهذا على أن يتم تحديد مستوى التخفيض وعتبة الدخل المعتمدة عن طريق التنظيم.
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