تمديد إجراء تخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية نهاية السنة 

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيديا يحدد كيفيــات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص المتضررين من جائحة كوفيد-19 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

وفق ذات المرسوم رقم 21-446 المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض. والتي تم منحها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص. وذلك للمتضررين من جائحة كوفيد-19 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

وبموجب هذا المرسوم الجديد، تم تمديد سريان التدابير المقررة في أوت 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

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