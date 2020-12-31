تمديد إجراء غلق بعض الأنشطة التجارية على الساعة السابعة مساء

أعلنت الحكومة اليوم الخميس جملة من التدابير الإضافية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ووفق مصالح الوزارة الأولى تمديد تمديد الحجر المنزلي 15 يوم عبر 29 ولاية بداية من الفاتح جانفي 2021 عبر 29 ولاية.

مع تطبيق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة 00 :20 مساءً إلى غاية الساعة الخامسة05:00 صباحا.

مصالح الوزارة الأولى مددت إجراء غلق الانشطة التجارية التالية:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية.

أمكان التسلية والإستجمام وكذ فضاءات الترفيه والشواطىء.

دور الشباب والمراطز الثقافية.

وأضاف بيان مصالح الوزارة الأولى تمديد تحديد أوقات نشاط المتاجر المعنية بتوقيف نشاطها إبتداء من الساعة 19 مساءا.

ويتعلق الامر بكل من:

المقاهي

المطاعم

محلات الأكل السريع

ويجب على هذه الأنشطة البيع بالمحمول فقط.

ويمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.