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تمديد إجراء منع التجمعات وحفلات الزواج والختان

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تمديد إجراء منع التجمعات وحفلات الزواج والختان
بقلم خالد زوبيري

قررت الحكومة، اليوم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كافة التراب الوطني.

ويأتي هذا القرار تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.

وحسب ماجاء في بيان للوزارة، فإنه تقرر فيما  يخص التجمعات والحشود العامة مايلي:

-تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية،عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان والتجمعات بالـمقابر.

هذا ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وتجدد الحكومة دعواتها للتحلي بروح الـمسؤولية من أجل الحفاظ على أعلى درجة من العزم والتجند والإنضباط.

وذكّرت الحكومة الـمواطنين بأنه، رغم الاستقرار النسبي للوضع الوبائي الـملاحظ في هذه الأسابيع الأخيرة، يجب أن يتم الإمتثال للحذر كله، ولاسيما أمام الخطر الحالي لحركة السلالات الجديدة لكوفيد-19 عبر العالم.

كما دعت الحكومة في الأخير المواطنين إلى مواصلة الإمتثال بدقة لتدابير الوقاية من فيروس كورونا.


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