تمديد إجراء منع التجمعات وحفلات الزواج والختان.. وعقوبات صارمة ضذ المخالفين

قررت الحكومة، اليوم تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني.

ويأتي هذا القرار تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية.

حسب ماجاء في بيان للوزارة، فإنه تقرر فيما يخص التجمعات والحشود العامة مايلي:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية،عبر كامل التراب الوطني،ولاسيما حفلات الزواج

والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.

تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وأخيرا، وعلى الرغم من الاتجاه التنازلي لحالات العدوى الذي سجل خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الحكومة تجدد دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي”.