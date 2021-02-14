تمديد إجراء منع حفلات الزواج والختان..وعقوبات صارمة ضد المخالفين!

الوطني
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تمديد إجراء منع حفلات الزواج والختان..وعقوبات صارمة ضد المخالفين!
بقلم ط.خير الدين

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأحد،  عن تمديد  إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية.

وذلك عبر كامل التراب الوطني، خصوصا حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.
بالإضافة الى تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.
وأضاف ذات البيان الصادر عن مصالح الوزارة الأولى، أن الولاة مكلفون بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر .
والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

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