تمديد إغلاق الأجواء الجوية الإيرانية حتى الساعة الثانية من ظهر السبت

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن في إيران، مجيد أخوان، أن الأجواء الجوية للبلاد ستظل مغلقة حتى الساعة 2 من ظهر اليوم السبت 21 جوان 2025، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وحرصاً على سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أخوان أوضح أن هذا القرار يأتي استناداً إلى الإشعارات الملاحية الدولية (NOTAM). مؤكداً أن الإغلاق يهدف إلى صيانة أمن الطيران وسلامة الركاب.

ودعا جميع المواطنين الكرام إلى الامتناع عن التوجه إلى المطارات في الوقت الراهن. مشدداً على متابعة آخر مستجدات الرحلات فقط عبر المصادر الرسمية.

وأكد المتحدث أن القيود المفروضة على الأجواء ستبقى سارية إلى حين عودة الأوضاع في البلاد إلى حالتها الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن استئناف الرحلات الجوية فور انتهاء الحالة الطارئة، وذلك عبر الموقع الرسمي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية www.caa.gov.ir، إلى جانب الإعلام الرسمي والوسائل الإخبارية الموثوقة.

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