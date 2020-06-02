تمديد إيداع ملفات الحركة التنقلية للأساتذة إلى غاية 10 جوان

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد عملية إيداع الملفات الخاصة بالحركة التنقلية بالنسبة للأساتذة المرسمين الذين فاقت مدة عملهم ثلاث سنوات إلى غاية 10 جوان القادم، وهذا بعدما استكملت عملية تصفية ملفات التقاعد على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وتأكيد إحالتهم .

تتمثل قائمة المناصب الشاغرة و القابلة للشغور الخاصة بحركة الموظفين في، مديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي و المتوسط ، مفتشو التوجيه المدرسي و المهني ،مديرو المتوسطات، نظار الثانويات، المقتصدون و المقتصدون الرئيسيون، مستشارو التوجيه المدرسي و المهني رئيسيون و عاديون و أسلاك التغذية المدرسية بحيث تكون هذه المناصب محل منافسة في حركة التنقل للسنة الدراسية 2021/2020.

وطالبت وزارة التربية من الفائت المعنية بالحركة بضرورة ملء استمارة الطلبات والتقيد بالشروط المحددة في المنشور الإطار رقم 05/90/96 المعدل والمتمم بالمنشور التكميلي المؤرخ في 2006

للإشارة، فقد كانت وزارة التربية قد حددت تاريخ 18 ماي الماضي كآخر اجل لاستقبال الملفات .